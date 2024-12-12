Причину гибели рабочего с отрезанной головой в Перми выяснит трудовая инспекция

К расследованию гибели водителя мини-погрузчика у пермского торгового центра «Радуга» подключилась инспекция труда Пермского края. Для этого будет создана специальная комиссия, сообщил замглавы ведомства по охране труда Павел Бахтагареев.
«В настоящее время формируется комиссия по расследованию смерти сотрудника на рабочем месте в целях установления обстоятельств и причин несчастного случая. Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в том числе режима труда и отдыха», — Павла Бахтагареева цитирует пресс-служба инспекции на своем сайте.
Из извещения, направленного работодателем в адрес ведомства, следует, что оператор погрузчика расчищал от снега территорию у пермского ТЦ и «был раздавлен ковшом». Инцидент возле «Радуги» произошел 12 декабря. Пермское управление Следкома РФ организовало свою проверку. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате нарушения техники безопасности.
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