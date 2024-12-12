Обвиняемого в хищении экс-мэра Сочи Копайгородского вытащили из «Бутырки»

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский, обвиняемый в присвоении двух земельных участков, был переведен из СИЗО «Бутырка» в специализированный изолятор «Кремлевский централ», известный своим строгим режимом. Об этом сообщил его адвокат Иван Миронов из московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры».
«После нахождения моего подзащитного в течение двух с половиной месяцев в СИЗО „Бутырка“ его перевели в специзолятор №99/1, расположенный на территории 'Матросской Тишины' и более известный как 'Кремлевский централ'», — сказал защитник в разговоре с «Коммерсант». Он также выразил мнение, что перевод Копайгородского носит политический характер.
По словам адвоката, «Кремлевский централ» часто используется для содержания арестантов по громким делам с политической подоплекой. Иван Миронов утверждает, что условия содержания в этом изоляторе строгие, и все встречи с адвокатами проходят под негласным контролем оперативников.
Экс-глава Сочи был заключен в СИЗО 25 сентября. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Причем, супругу бывшего мэра Янину Копайгородскую также обвиняют в аналогичном преступлении. Однако, в отличие от мужа, она находится не в СИЗО, а под домашним арестом.
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