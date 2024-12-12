12 декабря 2024

Свердловчан предупредили о новой опасности на трассах

На трассе Пермь — Екатеринбург ожидаются метели
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники также вывели технику для борьбы с гололедом (архивное фото)
Дорожники также вывели технику для борьбы с гололедом (архивное фото) Фото:

Трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу и Р-242 Пермь — Екатеринбург ждут сильные метели. Снегопады продлятся с 13 по 15 декабря, сообщили в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».

«На территории Свердловской области: 13 декабря облачно, снег, местами сильный, метели. 14 декабря небольшой снег, днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. 15 декабря местами небольшой снег», — говорится в сообщении. Дорожникам в Уралгидрометцентре уточнили, что 13 декабря ожидается выпадение от семи и более миллиметров снега за 12 часов.

По словам ФКУ «Уралуправтодор», подрядчики обрабатывают дороги, чтобы избежать гололеда. Дорожная техника дежурит круглосуточно.

Ранее URA.RU писало о том, что Свердловскую область накроют снегопад и метель. МЧС рекомендовали воздержаться от турпоходов в лес и дальних поездок на личном транспорте.

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Трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу и Р-242 Пермь — Екатеринбург ждут сильные метели. Снегопады продлятся с 13 по 15 декабря, сообщили в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области: 13 декабря облачно, снег, местами сильный, метели. 14 декабря небольшой снег, днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. 15 декабря местами небольшой снег», — говорится в сообщении. Дорожникам в Уралгидрометцентре уточнили, что 13 декабря ожидается выпадение от семи и более миллиметров снега за 12 часов. По словам ФКУ «Уралуправтодор», подрядчики обрабатывают дороги, чтобы избежать гололеда. Дорожная техника дежурит круглосуточно. Ранее URA.RU писало о том, что Свердловскую область накроют снегопад и метель. МЧС рекомендовали воздержаться от турпоходов в лес и дальних поездок на личном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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