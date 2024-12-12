Свердловчан предупредили о новой опасности на трассах

Трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу и Р-242 Пермь — Екатеринбург ждут сильные метели. Снегопады продлятся с 13 по 15 декабря, сообщили в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».
«На территории Свердловской области: 13 декабря облачно, снег, местами сильный, метели. 14 декабря небольшой снег, днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. 15 декабря местами небольшой снег», — говорится в сообщении. Дорожникам в Уралгидрометцентре уточнили, что 13 декабря ожидается выпадение от семи и более миллиметров снега за 12 часов.
По словам ФКУ «Уралуправтодор», подрядчики обрабатывают дороги, чтобы избежать гололеда. Дорожная техника дежурит круглосуточно.
Ранее URA.RU писало о том, что Свердловскую область накроют снегопад и метель. МЧС рекомендовали воздержаться от турпоходов в лес и дальних поездок на личном транспорте.
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