Арестованный элитный таунхаус в центре Челябинска продают за 12 млн рублей

13 декабря 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Площадь дома составляет 307 квадратных метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на аукцион выставили арестованный элитный таунхаус в центре города за 12,5 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт «Торги России». «На торги выставлено арестованное имущество по ул. Татьяничевой, д. 22, площадью 307 кв. м. Реализация имущества осуществляется на основании поручения, выданного собственником. Начальная стоимость объекта: 12 млн 529 тыс. рублей», — говорится на сайте по проведению торгов. Отмечается, что это уже вторые торги по данному объекту. Согласно правилам, выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за таунхаус. Шаг аукциона — 125 тысяч 296 рублей. Дом находится рядом с городским бором. Судя по объявлению на сайте «Авито», перед наложением ареста собственник безуспешно пытался продать элитную недвижимость за 40 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на аукцион выставили арестованный элитный таунхаус в центре города за 12,5 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт «Торги России». «На торги выставлено арестованное имущество по ул. Татьяничевой, д. 22, площадью 307 кв. м. Реализация имущества осуществляется на основании поручения, выданного собственником. Начальная стоимость объекта: 12 млн 529 тыс. рублей», — говорится на сайте по проведению торгов. Отмечается, что это уже вторые торги по данному объекту. Согласно правилам, выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за таунхаус. Шаг аукциона — 125 тысяч 296 рублей. Дом находится рядом с городским бором. Судя по объявлению на сайте «Авито», перед наложением ареста собственник безуспешно пытался продать элитную недвижимость за 40 млн рублей.