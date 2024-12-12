В Курганской области алкогольный отдых у реки обернулся ножевым ранением

В Шадринске (Курганская область) в июне 2024 года на берегу реки Канаш произошла ссора. Пьяный мужчина поругался с женщиной. Во время конфликта он ударил ее ножом в руку. Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом сообщает телеканал «Город» со ссылкой на Шадринскую межрайонную прокуратуру.
«Инцидент произошел в июне 2024 года на берегу реки Канаш. Во время отдыха в компании знакомых мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с ранее знакомой ему женщиной. В ходе конфликта он использовал нож, которым нанес один удар в левое предплечье потерпевшей. В результате женщина получила телесное повреждение в виде колото-резаной раны, что повлекло легкий вред здоровью — кратковременное расстройство здоровья сроком менее 21 дня», — сообщает telegram-канал «Город45. Шадринск».
Мужчина признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Приговор пока не вступил в законную силу.
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