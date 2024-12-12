12 декабря 2024

В Курганской области алкогольный отдых у реки обернулся ножевым ранением

В Шадринске пьяный мужчина ударил ножом женщину на пикнике
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время конфликта он ударил её ножом в руку
Во время конфликта он ударил её ножом в руку Фото:

В Шадринске (Курганская область) в июне 2024 года на берегу реки Канаш произошла ссора. Пьяный мужчина поругался с женщиной. Во время конфликта он ударил ее ножом в руку. Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом сообщает телеканал «Город» со ссылкой на Шадринскую межрайонную прокуратуру.

«Инцидент произошел в июне 2024 года на берегу реки Канаш. Во время отдыха в компании знакомых мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с ранее знакомой ему женщиной. В ходе конфликта он использовал нож, которым нанес один удар в левое предплечье потерпевшей. В результате женщина получила телесное повреждение в виде колото-резаной раны, что повлекло легкий вред здоровью — кратковременное расстройство здоровья сроком менее 21 дня», — сообщает telegram-канал «Город45. Шадринск».

Мужчина признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Приговор пока не вступил в законную силу.

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В Шадринске (Курганская область) в июне 2024 года на берегу реки Канаш произошла ссора. Пьяный мужчина поругался с женщиной. Во время конфликта он ударил ее ножом в руку. Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом сообщает телеканал «Город» со ссылкой на Шадринскую межрайонную прокуратуру. «Инцидент произошел в июне 2024 года на берегу реки Канаш. Во время отдыха в компании знакомых мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с ранее знакомой ему женщиной. В ходе конфликта он использовал нож, которым нанес один удар в левое предплечье потерпевшей. В результате женщина получила телесное повреждение в виде колото-резаной раны, что повлекло легкий вред здоровью — кратковременное расстройство здоровья сроком менее 21 дня», — сообщает telegram-канал «Город45. Шадринск». Мужчина признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Приговор пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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