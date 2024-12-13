Будет ли магнитная буря 14 декабря: прогноз

Магнитные бури — это возмущения магнитосферы Земли, вызванные повышенной активностью Солнца. Декабрь 2024 года обещает быть насыщенным на геомагнитные колебания, поэтому важно знать, чего ожидать и как подготовиться. Подробнее о солнечной активности 14 декабря — в материале URA.RU.
Прогноз магнитных бурь на 14 декабря
Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 14 декабря ожидается магнитная буря уровня G1 по шкале NOAA. Это означает, что Kp-индекс геомагнитной активности будет достигать пяти баллов в течение суток. Метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт, перепады настроения, головные и сердечные боли.
В крупных городах России геомагнитная обстановка в этот день будет следующей:
Москва и Санкт-Петербург — пять баллов ночью, 1-2 балла днем;
Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград — пять баллов ночью, 1-2 балла днем;
Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск — пять баллов ночью и утром, 1-2 балла днем;
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Хабаровск, Владивосток — 3-5 баллов ночью и утром, 1-2 балла днем.
Классификация магнитных бурь
Магнитные бури различаются по интенсивности и влиянию на Землю. Слабые бури (Kp=5, G1) могут вызвать небольшие флуктуации в энергосетях. Умеренные (Kp=6, G2) грозят сбоями связи и навигации. Сильные (Kp=7, G3) несут риск повреждения трансформаторов и ЛЭП. Очень сильные (G4) и экстремальные (G5) способны парализовать работу электросетей и спутников, но случаются крайне редко.
В декабре 2024 ученые прогнозируют несколько периодов повышенной солнечной активности:
1-3 декабря — сильная буря с пиком 1 числа;
6-7 декабря — умеренные возмущения;
15-17 декабря — мощная буря, особенно 16-го;
29-31 декабря — серия слабых возмущений.
Как защититься от влияния магнитных бурь
Главный совет врачей — вести здоровый образ жизни, высыпаться, пить больше воды, гулять на свежем воздухе и избегать стресса. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь при себе лекарства и контролировать давление. При резком ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.
Также эксперты рекомендуют в дни магнитных бурь:
- отказаться от длительных поездок и перелетов;
- не перегружать себя физически и эмоционально;
- есть легкую пищу, богатую витаминами и микроэлементами;
- слушать приятную успокаивающую музыку;
- принимать контрастный душ и/или расслабляющие ванны;
- заниматься дыхательной гимнастикой и легкими физическими упражнениями.
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