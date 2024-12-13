Будет ли магнитная буря 14 декабря: прогноз

Лаборатория солнечной астрономии: 14 декабря будет магнитная буря
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В субботу 14 декабря ожидаются незначительные магнитные бури в большинстве городов России
В субботу 14 декабря ожидаются незначительные магнитные бури в большинстве городов России Фото:

Магнитные бури — это возмущения магнитосферы Земли, вызванные повышенной активностью Солнца. Декабрь 2024 года обещает быть насыщенным на геомагнитные колебания, поэтому важно знать, чего ожидать и как подготовиться. Подробнее о солнечной активности 14 декабря — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 14 декабря

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 14 декабря ожидается магнитная буря уровня G1 по шкале NOAA. Это означает, что Kp-индекс геомагнитной активности будет достигать пяти баллов в течение суток. Метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт, перепады настроения, головные и сердечные боли.

В крупных городах России геомагнитная обстановка в этот день будет следующей:

Москва и Санкт-Петербург — пять баллов ночью, 1-2 балла днем;

Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград — пять баллов ночью, 1-2 балла днем;

Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск — пять баллов ночью и утром, 1-2 балла днем;

Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Хабаровск, Владивосток — 3-5 баллов ночью и утром, 1-2 балла днем.

Классификация магнитных бурь

Магнитные бури различаются по интенсивности и влиянию на Землю. Слабые бури (Kp=5, G1) могут вызвать небольшие флуктуации в энергосетях. Умеренные (Kp=6, G2) грозят сбоями связи и навигации. Сильные (Kp=7, G3) несут риск повреждения трансформаторов и ЛЭП. Очень сильные (G4) и экстремальные (G5) способны парализовать работу электросетей и спутников, но случаются крайне редко.

В декабре 2024 ученые прогнозируют несколько периодов повышенной солнечной активности:

1-3 декабря — сильная буря с пиком 1 числа;

6-7 декабря — умеренные возмущения;

15-17 декабря — мощная буря, особенно 16-го;

29-31 декабря — серия слабых возмущений.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Главный совет врачей — вести здоровый образ жизни, высыпаться, пить больше воды, гулять на свежем воздухе и избегать стресса. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь при себе лекарства и контролировать давление. При резком ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.

Также эксперты рекомендуют в дни магнитных бурь:

  • отказаться от длительных поездок и перелетов;
  • не перегружать себя физически и эмоционально;
  • есть легкую пищу, богатую витаминами и микроэлементами;
  • слушать приятную успокаивающую музыку;
  • принимать контрастный душ и/или расслабляющие ванны;
  • заниматься дыхательной гимнастикой и легкими физическими упражнениями.

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Магнитные бури — это возмущения магнитосферы Земли, вызванные повышенной активностью Солнца. Декабрь 2024 года обещает быть насыщенным на геомагнитные колебания, поэтому важно знать, чего ожидать и как подготовиться. Подробнее о солнечной активности 14 декабря — в материале URA.RU. Прогноз магнитных бурь на 14 декабря Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 14 декабря ожидается магнитная буря уровня G1 по шкале NOAA. Это означает, что Kp-индекс геомагнитной активности будет достигать пяти баллов в течение суток. Метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт, перепады настроения, головные и сердечные боли. В крупных городах России геомагнитная обстановка в этот день будет следующей: Москва и Санкт-Петербург — пять баллов ночью, 1-2 балла днем; Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград — пять баллов ночью, 1-2 балла днем; Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск — пять баллов ночью и утром, 1-2 балла днем; Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Хабаровск, Владивосток — 3-5 баллов ночью и утром, 1-2 балла днем. Классификация магнитных бурь Магнитные бури различаются по интенсивности и влиянию на Землю. Слабые бури (Kp=5, G1) могут вызвать небольшие флуктуации в энергосетях. Умеренные (Kp=6, G2) грозят сбоями связи и навигации. Сильные (Kp=7, G3) несут риск повреждения трансформаторов и ЛЭП. Очень сильные (G4) и экстремальные (G5) способны парализовать работу электросетей и спутников, но случаются крайне редко. В декабре 2024 ученые прогнозируют несколько периодов повышенной солнечной активности: 1-3 декабря — сильная буря с пиком 1 числа; 6-7 декабря — умеренные возмущения; 15-17 декабря — мощная буря, особенно 16-го; 29-31 декабря — серия слабых возмущений. Как защититься от влияния магнитных бурь Главный совет врачей — вести здоровый образ жизни, высыпаться, пить больше воды, гулять на свежем воздухе и избегать стресса. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь при себе лекарства и контролировать давление. При резком ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу. Также эксперты рекомендуют в дни магнитных бурь:
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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