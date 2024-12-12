Аномально теплый период в Прикамье завершится морозами под 30 градусов

В конце недели в Пермском крае ожидаются морозы до 28 градусов нижу нуля. На смену аномально теплому периоду, длившемуся почти месяц, пришла волна похолодания, объяснили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В ночь на понедельник на севере Прикамья вероятны морозы от -25 до -28 градусов. На остальной территории региона и в Перми пик похолодания будет в воскресенье утром или вечером. Он окажется значительно слабее, с минимальной температурой от -17 до -22 градусов», — рассказали метеорологи.
Регион уже сейчас оказался во власти циклона со Средней Волги. С собой воздушная масса несет снегопады, которые, предположительно, выпадут на всей территории края в ближайшие сутки.
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