12 декабря 2024

Аномально теплый период в Прикамье завершится морозами под 30 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики предупреждают, что данные предварительные — прогноз еще может быть скорректирован
Синоптики предупреждают, что данные предварительные — прогноз еще может быть скорректирован Фото:

В конце недели в Пермском крае ожидаются морозы до 28 градусов нижу нуля. На смену аномально теплому периоду, длившемуся почти месяц, пришла волна похолодания, объяснили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В ночь на понедельник на севере Прикамья вероятны морозы от -25 до -28 градусов. На остальной территории региона и в Перми пик похолодания будет в воскресенье утром или вечером. Он окажется значительно слабее, с минимальной температурой от -17 до -22 градусов», — рассказали метеорологи.

Регион уже сейчас оказался во власти циклона со Средней Волги. С собой воздушная масса несет снегопады, которые, предположительно, выпадут на всей территории края в ближайшие сутки.

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В конце недели в Пермском крае ожидаются морозы до 28 градусов нижу нуля. На смену аномально теплому периоду, длившемуся почти месяц, пришла волна похолодания, объяснили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «В ночь на понедельник на севере Прикамья вероятны морозы от -25 до -28 градусов. На остальной территории региона и в Перми пик похолодания будет в воскресенье утром или вечером. Он окажется значительно слабее, с минимальной температурой от -17 до -22 градусов», — рассказали метеорологи. Регион уже сейчас оказался во власти циклона со Средней Волги. С собой воздушная масса несет снегопады, которые, предположительно, выпадут на всей территории края в ближайшие сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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