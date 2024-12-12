Власти Курганской области провалили программу борьбы с раком

В Кургане решается вопрос о закрытии отделения по лечению рака легких. В депздраве опровергли эту информацию, заявив, что планируется объединение отделений абдоминальной (рак брюшной полости) онкологии и торакальной (рак легких) онкологии в одно отделение. Оппозиционер и бывший депутат Курганской городской думы Яков Сидоров написал обращение в прокуратуру из-за оптимизации онкологического диспансера. Он заявил, что объединение двух отделений фактически означает их ликвидацию, что может повлиять на качество медицинской помощи. Вопрос оптимизации медицинских учреждений поднимает более широкий контекст: как реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», принятая пять лет назад? На реализацию программы было выделено 11 млрд рублей, но удалось ли достичь заявленных целей? Журналист URA.RU решил разобраться, изучив официальные документы и фактические показатели.
В 2019 году была принята долгосрочная региональная подпрограмма Курганской области «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая являлась частью программы «Развитие здравоохранения». В рамках этого документа к 2023 году смертность от новообразований должна была снизиться до 245,2 человек на 100 тысяч населения. По данным Росстата, фактическая смертность составила 276,5 человек на 100 тысяч, что стало самым высоким значением в стране. Показатель не был достигнут.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, в 2023 году должна была повыситься до 61,6%. По данным министерства здравоохранения, в 2023 году она составила 58,9%. В департаменте здравоохранения Курганской области заявили: «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях — 59,1%, что соответствует установленной программой целевым показателям». Однако в плане на 2024 год — 63%. С января по октябрь средняя выявляемость была 58,8%. Таким образом, фактические данные не соответствуют плановым.
В 2019 году правительство Курганской области сообщало, что рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 годы» появятся пять современных районных центров амбулаторной онкологической помощи. Общая сумма финансирования регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» до 2024 года составит более 10,8 млрд руб.
В рамках программы с 2019 года было потрачено на обновление материально-технической базы более 1 млрд рублей. Закуплено такое дорогостоящее оборудование как линейный ускоритель стоимостью 180 млн рублей, рентгенодиагностические комплексы, аппараты СМР, аппараты КТ, эндовидеоскопические системы, разметчик стоимостью 55 млн рублей, аппарат брахитерапии, аппарат близкофокусной рентгентерапии и дыхательная аппаратура.
В 2023 году численность онкологов в Курганской области достигла 35 человек. За 3 года их количество увеличилось на 9 человек. Такие данные приводит Росстат на сайте ЕМИСС.
Ранее курганский врач-онколог Марьяна Брунштейн назвала несколько причин, почему рак может вернуться. Она заявила, что даже после интенсивного лечения, такого как хирургическое вмешательство, химиотерапия или лучевая терапия, микроскопические раковые клетки могут остаться в организме и начать размножаться, что приводит к рецидиву заболевания.
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