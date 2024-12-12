Google Play прекращает сотрудничество с российскими разработчиками

Google Play будет блокировать транзакции в платных приложениях российских разработчиков. Документ с таким установками получили продавцы платформы.
«Начиная с 25 декабря мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», — на текст письма ссылается РБК. Срок ограничений при этом не определен.
Ранее в Госдуме РФ советовали россиянами отключать важные аккаунты от сервисов Google, напоминает телеканал 360. В октябре Ростелеком предупреждал о возможных блокировках, пишет RT. До этого из Google Play пропали приложения «Радар.НФ» и «Авито».
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