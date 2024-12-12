12 декабря 2024

Google Play прекращает сотрудничество с российскими разработчиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое правило будет действовать с 22:00 (мск) 25 декабря
Новое правило будет действовать с 22:00 (мск) 25 декабря Фото:

Google Play будет блокировать транзакции в платных приложениях российских разработчиков. Документ с таким установками получили продавцы платформы.

«Начиная с 25 декабря мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», — на текст письма ссылается РБК. Срок ограничений при этом не определен.

Ранее в Госдуме РФ советовали россиянами отключать важные аккаунты от сервисов Google, напоминает телеканал 360. В октябре Ростелеком предупреждал о возможных блокировках, пишет RT. До этого из Google Play пропали приложения «Радар.НФ» и «Авито».

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Google Play будет блокировать транзакции в платных приложениях российских разработчиков. Документ с таким установками получили продавцы платформы. «Начиная с 25 декабря мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», — на текст письма ссылается РБК. Срок ограничений при этом не определен. Ранее в Госдуме РФ советовали россиянами отключать важные аккаунты от сервисов Google, напоминает телеканал 360. В октябре Ростелеком предупреждал о возможных блокировках, пишет RT. До этого из Google Play пропали приложения «Радар.НФ» и «Авито».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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