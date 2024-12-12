В ХМАО затягивается суд над депутатом, подозреваемым в пьяной езде

Судебный процесс над депутатом городской думы Нижневартовска (ХМАО) Русланом Куштановым, который отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения после аварии 1 декабря в районе Комсомольского бульвара, затягивается. На сайте мировых судей указано, что заседание перенесли с 11 на 25 декабря.
«Привлекаемое лицо — Куштанов Р.Р. Статья КоАП: 12.26, ч. 1 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — прим. URA.RU). Судебное заседание отложено, основания — другие причины», — отмечено в картотеке дел.
Источники в политическом истеблишменте уточняют, что Югра уже вступает в новый электоральный цикл. «Поэтому очередные довыборы были бы крайне нежелательны. Как вариант, депутата могут исключить из „Единой России“, но сохранить мандат. Но все будет зависеть от решения суда», — предполагает инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что нижневартовского депутата Куштанова подозревают в пьянстве за рулем. Народный избранник стал участником тройного ДТП на Комсомольском бульваре — его Infinity влетел в стоящую на светофоре «Хонду».
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