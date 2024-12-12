Депутаты определились с мерами соцподдержки жителей Челябинской области в 2025 году

Бюджет на социальную сферу в Челябинской области составил более 55 млрд рублей

13 декабря 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

В заксобрании заверяют, что все меры поддержки будут выполнены Фото: Сергей Русанов © URA.RU Комитет ЗСО по социальной политике одобрил поправки в законопроект «О бюджете Челябинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Областные депутаты подтвердили, что все меры соцподдержки будут сохранены и проиндексированы в полном объеме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Бюджет министерства социальных отношений области составил 55 млрд 170 млн рублей. Это на 23% больше планируемого бюджета на 2024 год. Комитет рекомендовал законодательному собранию принять данный проект закона во втором и третьем чтениях», — отмечает пресс-служба. Деньги на социальные нужды жителей поступают как из регионального, так и федерального бюджета. Ко второму чтению региональному минсоцу дополнительно поступило 2 млрд 78 млн рублей из федерального бюджета. Основная часть этих средств будет направлена на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на основании социального контракта. Кроме того, из федерального бюджета выделено 353 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Также в два раза увеличилось финансирование из федерального бюджета на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами — до 133 млн рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 74 млн рублей. Из областного бюджета ко второму чтению дополнительно выделено 3 млрд 92 млн рублей, большая часть которых будет направлена на меры социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции (СВО). В 2025 году планируется открыть три центра дневного пребывания для детей с инвалидностью в Верхнеуфалейском, Южноуральском и Миасском городских округах, на эти цели выделено 10,6 млн рублей. Социальные услуги в новых центрах смогут получить почти 400 детей с ограниченными возможностями здоровья. По министерству здравоохранения области финансирование ко второму чтению было увеличено на 5 млрд 52 млн рублей, включая 4 млрд 948 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на реализацию национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а также на лекарственное обеспечение по федеральной льготной программе. В частности, 215,2 млн рублей выделяется для обеспечения беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. По региональному министерству образования и науки финансирование увеличено на 14%, что в основном обусловлено федеральными средствами. В частности, 2,9 млрд рублей будет направлено на создание межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет ЗСО по социальной политике одобрил поправки в законопроект «О бюджете Челябинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Областные депутаты подтвердили, что все меры соцподдержки будут сохранены и проиндексированы в полном объеме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Бюджет министерства социальных отношений области составил 55 млрд 170 млн рублей. Это на 23% больше планируемого бюджета на 2024 год. Комитет рекомендовал законодательному собранию принять данный проект закона во втором и третьем чтениях», — отмечает пресс-служба. Деньги на социальные нужды жителей поступают как из регионального, так и федерального бюджета. Ко второму чтению региональному минсоцу дополнительно поступило 2 млрд 78 млн рублей из федерального бюджета. Основная часть этих средств будет направлена на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на основании социального контракта. Кроме того, из федерального бюджета выделено 353 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Также в два раза увеличилось финансирование из федерального бюджета на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами — до 133 млн рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 74 млн рублей. Из областного бюджета ко второму чтению дополнительно выделено 3 млрд 92 млн рублей, большая часть которых будет направлена на меры социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции (СВО). В 2025 году планируется открыть три центра дневного пребывания для детей с инвалидностью в Верхнеуфалейском, Южноуральском и Миасском городских округах, на эти цели выделено 10,6 млн рублей. Социальные услуги в новых центрах смогут получить почти 400 детей с ограниченными возможностями здоровья. По министерству здравоохранения области финансирование ко второму чтению было увеличено на 5 млрд 52 млн рублей, включая 4 млрд 948 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на реализацию национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а также на лекарственное обеспечение по федеральной льготной программе. В частности, 215,2 млн рублей выделяется для обеспечения беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. По региональному министерству образования и науки финансирование увеличено на 14%, что в основном обусловлено федеральными средствами. В частности, 2,9 млрд рублей будет направлено на создание межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске.