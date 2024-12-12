12 декабря 2024

Стали известны обладатели премии «Золотой граммофон»

Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»
© Служба новостей «URA.RU»
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Долина получила «Золотой граммофон»
Долина получила «Золотой граммофон» Фото:

На XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» были награждены известные артисты и молодые исполнители, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди лауреатов — Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Александр Шоуа и Владимир Пресняков. Церемония проходила на площадке «ВТБ Арена» и транслировалась на платформе «VK Видео».

Помимо ветеранов сцены, статуэтки «Золотого граммофона» получили и новые имена в музыкальной индустрии. Среди молодых исполнителей отмечены группа Serebro в обновленном составе, дуэт «Асия», «Звонкий», Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Артур Пирожков и «Хабиб», а также Artik&Asti.

Кроме основной номинации, в этом году был представлен специальный приз «Зеленый Граммофон». Лауреатом этой номинации стала певица Алсу, которая получила награду за правильный пример экологичного поведения. Статуэтку ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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На XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» были награждены известные артисты и молодые исполнители, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди лауреатов — Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Александр Шоуа и Владимир Пресняков. Церемония проходила на площадке «ВТБ Арена» и транслировалась на платформе «VK Видео». Помимо ветеранов сцены, статуэтки «Золотого граммофона» получили и новые имена в музыкальной индустрии. Среди молодых исполнителей отмечены группа Serebro в обновленном составе, дуэт «Асия», «Звонкий», Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Артур Пирожков и «Хабиб», а также Artik&Asti. Кроме основной номинации, в этом году был представлен специальный приз «Зеленый Граммофон». Лауреатом этой номинации стала певица Алсу, которая получила награду за правильный пример экологичного поведения. Статуэтку ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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