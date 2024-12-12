Стали известны обладатели премии «Золотой граммофон»

На XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» были награждены известные артисты и молодые исполнители, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди лауреатов — Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Александр Шоуа и Владимир Пресняков. Церемония проходила на площадке «ВТБ Арена» и транслировалась на платформе «VK Видео».
Помимо ветеранов сцены, статуэтки «Золотого граммофона» получили и новые имена в музыкальной индустрии. Среди молодых исполнителей отмечены группа Serebro в обновленном составе, дуэт «Асия», «Звонкий», Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Артур Пирожков и «Хабиб», а также Artik&Asti.
Кроме основной номинации, в этом году был представлен специальный приз «Зеленый Граммофон». Лауреатом этой номинации стала певица Алсу, которая получила награду за правильный пример экологичного поведения. Статуэтку ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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