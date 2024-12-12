12 декабря 2024

США ввели визовые ограничения против членов правительства Грузии

Госдеп ограничил въезд для 20 граждан Грузии, в том числе членов правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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США ввели визовый режим для 20 человек из Грузии
США ввели визовый режим для 20 человек из Грузии Фото:

Соединенные Штаты Америки ввели визовые ограничения для ряда грузинских чиновников, законодателей и представителей правоохранительных органов. Это решение было принято в ответ на действия, которые, по мнению Вашингтона, якобы подрывают демократию в Грузии. Об этом объявил Государственный департамент Штатов.

«Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности», — сообщается на сайте Госдепа.

В сообщении США также выразили осуждение актов насилия против протестующих, оппозиционеров, журналистов и правозащитников в Грузии. Американские власти заявили о подготовке дополнительных мер, в том числе санкций, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые якобы подрывают демократические процессы в стране.

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Соединенные Штаты Америки ввели визовые ограничения для ряда грузинских чиновников, законодателей и представителей правоохранительных органов. Это решение было принято в ответ на действия, которые, по мнению Вашингтона, якобы подрывают демократию в Грузии. Об этом объявил Государственный департамент Штатов. «Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности», — сообщается на сайте Госдепа. В сообщении США также выразили осуждение актов насилия против протестующих, оппозиционеров, журналистов и правозащитников в Грузии. Американские власти заявили о подготовке дополнительных мер, в том числе санкций, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые якобы подрывают демократические процессы в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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