Экономист назвал неожиданное преимущество ключевой ставки в 25% для россиян

Рост ключевой ставки до 25% может принести значительную выгоду вкладчикам, если они будут хранить свои сбережения на депозитах. Об этом сообщил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Если ключевую ставку поднимут до 25%, то депозиты будут 25-26%. Надо срочно бежать в банк, желательно, в какой-нибудь крупный государственный, и класть деньги на квартал или лучше на полгода. Такого выигрыша по депозитам у нас не бывало никогда», — рассказал Остапкович в беседе с «Аргументами и фактами».
Однако по словам эксперта, повышение ключевой ставки может также привести к увеличению цен. Это произойдет из-за того, что кредиты станут дороже для экономических агентов, что выльется в рост издержек производства и, как следствие, увеличение стоимости товаров и услуг.
Ранее доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов спрогнозировал рост ставок по вкладам в конце декабря и января, пишет RT. Экономист предполагает, что на заседании Банка России, запланированном на 20 декабря, может произойти увеличение ключевой ставки на 1-2%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.