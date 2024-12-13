ОПГ пыталась вывезти из России в Дубай золотые слитки на 500 млн рублей

Четверо курьеров, задействованных в попытке незаконного вывоза золотых слитков из России в Дубай на сумму более 500 миллионов рублей, были приговорены к срокам до семи лет пяти месяцев колонии. Об этом свидетельствуют материалы дела.
«Организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти из России в Дубай золотые слитки общей стоимостью более 500 миллионов рублей, четверо курьеров приговорены к срокам до семи лет пяти месяцев колонии», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В рамках расследования выяснилось, что преступная группа пыталась пересечь границу, используя сложную схему с двумя группами злоумышленников.
Первая группа должна была вылететь в Ереван, а затем передать золото второй группе в стерильной зоне для дальнейшего вывоза в Дубай. Через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза была незаконно провезена партия из 36 золотых слитков чистотой 999 пробы, общая стоимость которых превысила 543 миллиона рублей.
Планы злоумышленников были сорваны благодаря оперативным действиям таможенных органов, которые задержали курьеров до завершения преступной схемы. Суд в Москве вынес приговор, однако осужденные лишь частично признали свою вину и уже обжаловали решение суда.
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