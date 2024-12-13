Украинский военный заявил о нехватке солдат в ВСУ

Военнослужащий ВСУ Александр: украинским бригадам не хватает военных
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В рядах украинской армии не хватает солдат
В рядах украинской армии не хватает солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рядах армии Украины не хватает солдат. Об этом сообщил военнослужащий 126-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр в беседе с российским журналистом, представившемся украинским.

«Да, я считаю, что это ни для кого не тайна. У нас [в бригаде] тоже недостаточно людей. Я думаю, как и везде сейчас [в рядах ВСУ], их тупо недостаточно. Многое зависит от командиров, их опыта», — сказал Александр. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, военный ВСУ отметил, что в украинской армии существует проблема с командирами, которые, по его словам, иногда отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть. Он упомянул ситуации, когда солдаты отправлялись на острова на Днепре и гибли, при этом их местоположение и судьба оставались неизвестными.

Ранее Bloomberg сообщал, что на Украине растет число случаев дезертирства из-за усталости бойцов в рядах ВСУ. По информации агентства, власти Киева стремятся предотвратить ужесточение мобилизации, опасаясь, что это может оказать отрицательное воздействие на экономику страны и дестабилизировать население, уже истощенное длительным конфликтом, пишет RT.

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В рядах армии Украины не хватает солдат. Об этом сообщил военнослужащий 126-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр в беседе с российским журналистом, представившемся украинским. «Да, я считаю, что это ни для кого не тайна. У нас [в бригаде] тоже недостаточно людей. Я думаю, как и везде сейчас [в рядах ВСУ], их тупо недостаточно. Многое зависит от командиров, их опыта», — сказал Александр. Его слова передает ТАСС. Кроме того, военный ВСУ отметил, что в украинской армии существует проблема с командирами, которые, по его словам, иногда отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть. Он упомянул ситуации, когда солдаты отправлялись на острова на Днепре и гибли, при этом их местоположение и судьба оставались неизвестными. Ранее Bloomberg сообщал, что на Украине растет число случаев дезертирства из-за усталости бойцов в рядах ВСУ. По информации агентства, власти Киева стремятся предотвратить ужесточение мобилизации, опасаясь, что это может оказать отрицательное воздействие на экономику страны и дестабилизировать население, уже истощенное длительным конфликтом, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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