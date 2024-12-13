В рядах армии Украины не хватает солдат. Об этом сообщил военнослужащий 126-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр в беседе с российским журналистом, представившемся украинским.
«Да, я считаю, что это ни для кого не тайна. У нас [в бригаде] тоже недостаточно людей. Я думаю, как и везде сейчас [в рядах ВСУ], их тупо недостаточно. Многое зависит от командиров, их опыта», — сказал Александр. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, военный ВСУ отметил, что в украинской армии существует проблема с командирами, которые, по его словам, иногда отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть. Он упомянул ситуации, когда солдаты отправлялись на острова на Днепре и гибли, при этом их местоположение и судьба оставались неизвестными.
Ранее Bloomberg сообщал, что на Украине растет число случаев дезертирства из-за усталости бойцов в рядах ВСУ. По информации агентства, власти Киева стремятся предотвратить ужесточение мобилизации, опасаясь, что это может оказать отрицательное воздействие на экономику страны и дестабилизировать население, уже истощенное длительным конфликтом, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.