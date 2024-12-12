12 декабря 2024

В Пермском крае остро не хватает дворников

© Служба новостей «URA.RU»
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На вакансию для дворника приходится только 0,6 резюме
На вакансию для дворника приходится только 0,6 резюме Фото:

В Пермском крае отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них приходится 0,6 активных резюме, рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Особенно остро пермские работодатели нуждаются в дворниках (на одну вакансию приходится 0,6 резюме). Отмечается также дефицит врачей (0,7), специалистов по взысканию задолженности (0,8), поваров, пекарей, кондитеров (1), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, продавцов-консультантов, кассиров, товароведов, а также администраторов магазина и торгового зала (по 1,2)», — сообщили в hh.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье за год в 3,3 раза вырос спрос на услуги коллекторов. Профессия является самой дефицитной в финансовом сегменте. 

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В Пермском крае отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них приходится 0,6 активных резюме, рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. «Особенно остро пермские работодатели нуждаются в дворниках (на одну вакансию приходится 0,6 резюме). Отмечается также дефицит врачей (0,7), специалистов по взысканию задолженности (0,8), поваров, пекарей, кондитеров (1), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, продавцов-консультантов, кассиров, товароведов, а также администраторов магазина и торгового зала (по 1,2)», — сообщили в hh.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье за год в 3,3 раза вырос спрос на услуги коллекторов. Профессия является самой дефицитной в финансовом сегменте. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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