В Пермском крае остро не хватает дворников

В Пермском крае отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них приходится 0,6 активных резюме, рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Особенно остро пермские работодатели нуждаются в дворниках (на одну вакансию приходится 0,6 резюме). Отмечается также дефицит врачей (0,7), специалистов по взысканию задолженности (0,8), поваров, пекарей, кондитеров (1), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, продавцов-консультантов, кассиров, товароведов, а также администраторов магазина и торгового зала (по 1,2)», — сообщили в hh.ru.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье за год в 3,3 раза вырос спрос на услуги коллекторов. Профессия является самой дефицитной в финансовом сегменте.
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