В Киеве ударили по территории закрытого аэродрома, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, на этом аэродроме проходят обучение украинские пилоты, там также расположены ангары и склады.
«В Киев прилетело в одну минуту после полуночи. Пишут наши люди, что взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром... там и сейчас проходит обучение пилотов, есть ... ангары и склады», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.
Помимо этого, неподалеку от места событий также расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский». Она включает в себя много складских помещений и промышленную зону с производственными цехами.
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