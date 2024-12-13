ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Киеве, где обучали украинских пилотов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ ударили по закрытому аэродрому в Киеве (архивное фото)
ВС РФ ударили по закрытому аэродрому в Киеве (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве ударили по территории закрытого аэродрома, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, на этом аэродроме проходят обучение украинские пилоты, там также расположены ангары и склады.

«В Киев прилетело в одну минуту после полуночи. Пишут наши люди, что взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром... там и сейчас проходит обучение пилотов, есть ... ангары и склады», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, неподалеку от места событий также расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский». Она включает в себя много складских помещений и промышленную зону с производственными цехами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве ударили по территории закрытого аэродрома, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, на этом аэродроме проходят обучение украинские пилоты, там также расположены ангары и склады. «В Киев прилетело в одну минуту после полуночи. Пишут наши люди, что взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром... там и сейчас проходит обучение пилотов, есть ... ангары и склады», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Помимо этого, неподалеку от места событий также расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский». Она включает в себя много складских помещений и промышленную зону с производственными цехами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...