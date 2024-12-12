12 декабря 2024

В Челябинске остро не хватает дворников, врачей и поваров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За каждого дворника конкурирует больше двух работодателей
За каждого дворника конкурирует больше двух работодателей Фото:

Среди наиболее дефицитных профессий в Челябинской области оказались дворники, медики и повара. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на каждую вакансию по этим специальностям приходится всего 0,4 и 0,9 резюме.

«Среди наиболее востребованных специалистов в Челябинской области — дворники, врачи, повара, пекари и кондитеры. На одну вакансию по этим профессиям приходится крайне мало резюме, что свидетельствует о высокой конкуренции среди работодателей», — отметили в HeadHunter.

Кроме этого, работодатели в регионе испытывают нехватку слесарей, сантехников, администраторов магазинов и торговых залов. На каждую из этих позиций подано лишь одно резюме. Проблемы с наймом также отмечены для таких профессий, как маляры, штукатуры, специалисты по взысканию задолженности и продавцы-консультанты (1,1 резюме на вакансию).

Средний показатель по региону составил 3,2 резюме на вакансию. Индикатор ниже нормального уровня. Для рынка труда нормой аналитики сервиса считают четыре резюме и больше. 

В списке востребованных специалистов оказались токари, фрезеровщики, шлифовщики, автослесари, автомеханики, сварщики и электромонтажники. Не хватает также монтажников, машинистов, курьеров, операторов call-центров и разнорабочих. При этом на одну вакансию токаря пришлось лишь 1,2 резюме, а на вакансию разнорабочего — 2,3.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди наиболее дефицитных профессий в Челябинской области оказались дворники, медики и повара. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на каждую вакансию по этим специальностям приходится всего 0,4 и 0,9 резюме. «Среди наиболее востребованных специалистов в Челябинской области — дворники, врачи, повара, пекари и кондитеры. На одну вакансию по этим профессиям приходится крайне мало резюме, что свидетельствует о высокой конкуренции среди работодателей», — отметили в HeadHunter. Кроме этого, работодатели в регионе испытывают нехватку слесарей, сантехников, администраторов магазинов и торговых залов. На каждую из этих позиций подано лишь одно резюме. Проблемы с наймом также отмечены для таких профессий, как маляры, штукатуры, специалисты по взысканию задолженности и продавцы-консультанты (1,1 резюме на вакансию). Средний показатель по региону составил 3,2 резюме на вакансию. Индикатор ниже нормального уровня. Для рынка труда нормой аналитики сервиса считают четыре резюме и больше.  В списке востребованных специалистов оказались токари, фрезеровщики, шлифовщики, автослесари, автомеханики, сварщики и электромонтажники. Не хватает также монтажников, машинистов, курьеров, операторов call-центров и разнорабочих. При этом на одну вакансию токаря пришлось лишь 1,2 резюме, а на вакансию разнорабочего — 2,3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...