В Челябинске остро не хватает дворников, врачей и поваров

Среди наиболее дефицитных профессий в Челябинской области оказались дворники, медики и повара. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на каждую вакансию по этим специальностям приходится всего 0,4 и 0,9 резюме.
«Среди наиболее востребованных специалистов в Челябинской области — дворники, врачи, повара, пекари и кондитеры. На одну вакансию по этим профессиям приходится крайне мало резюме, что свидетельствует о высокой конкуренции среди работодателей», — отметили в HeadHunter.
Кроме этого, работодатели в регионе испытывают нехватку слесарей, сантехников, администраторов магазинов и торговых залов. На каждую из этих позиций подано лишь одно резюме. Проблемы с наймом также отмечены для таких профессий, как маляры, штукатуры, специалисты по взысканию задолженности и продавцы-консультанты (1,1 резюме на вакансию).
Средний показатель по региону составил 3,2 резюме на вакансию. Индикатор ниже нормального уровня. Для рынка труда нормой аналитики сервиса считают четыре резюме и больше.
В списке востребованных специалистов оказались токари, фрезеровщики, шлифовщики, автослесари, автомеханики, сварщики и электромонтажники. Не хватает также монтажников, машинистов, курьеров, операторов call-центров и разнорабочих. При этом на одну вакансию токаря пришлось лишь 1,2 резюме, а на вакансию разнорабочего — 2,3.
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