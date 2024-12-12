12 декабря 2024

Сколько будет идти снег в Свердловской области

Снегопад в Свердловской области закончится вечером 13 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, мама с коляской, забор, лестница
За ночь город замело снегом, которого долго не было Фото:

Долгожданный снег в Свердловской области будет идти всего один день, а после него наступит похолодание. Прогнозом на ближайшие четыре дня с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.

«Снегопад закончится к вечеру 13 декабря, осадки будут умеренными. В выходные, 14-15 числа, похолодает: ночью до -18, днем до -14 градусов», — объяснили синоптики.

Однако уже в ближайший понедельник, 16 декабря, снегопады возобновятся. Вместе с ними наступит и потепление: -8 ночью и -5 днем.

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Долгожданный снег в Свердловской области будет идти всего один день, а после него наступит похолодание. Прогнозом на ближайшие четыре дня с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. «Снегопад закончится к вечеру 13 декабря, осадки будут умеренными. В выходные, 14-15 числа, похолодает: ночью до -18, днем до -14 градусов», — объяснили синоптики. Однако уже в ближайший понедельник, 16 декабря, снегопады возобновятся. Вместе с ними наступит и потепление: -8 ночью и -5 днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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