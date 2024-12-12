Сколько будет идти снег в Свердловской области

За ночь город замело снегом, которого долго не было
Долгожданный снег в Свердловской области будет идти всего один день, а после него наступит похолодание. Прогнозом на ближайшие четыре дня с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.
«Снегопад закончится к вечеру 13 декабря, осадки будут умеренными. В выходные, 14-15 числа, похолодает: ночью до -18, днем до -14 градусов», — объяснили синоптики.
Однако уже в ближайший понедельник, 16 декабря, снегопады возобновятся. Вместе с ними наступит и потепление: -8 ночью и -5 днем.
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