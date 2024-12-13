Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему

Разведывательные подразделения группировки войск «Запад» усилили контроль за ситуацией в Ямполе в Донбассе, где ведутся боевые действия, сообщил начальник разведывательного подразделения с позывным «Фикс». Теперь с помощью FPV-дронов они способны осуществлять постоянный мониторинг и контролировать все подъездные пути к населенному пункту в радиусе 20 километров.
«Это ж/д станции города Ямполя, за Серебрянским лесничеством, дальность полета в данный момент составляет 20 километров», — прокомментировал «Фикс» кадры с беспилотника в беседе с РИА Новости. Разведчик также раскрыл значимость населенного пункта Ямполь для военных: через него проходят железная дорога и ключевые транспортные маршруты.
Помимо мониторинга, разведывательные подразделения также анализируют получаемые с дронов данные для планирования последующих действий. Как отметил «Фикс», после каждого полета проводится анализ собранной информации, в том числе об укрытиях противника и его технике.
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