В Екатеринбурге восьмиклассник «заминировал» школу из-за контрольной

Ученик сообщил о якобы заложенных бомбах в екатеринбургской школе №147, чтобы сорвать контрольную. В этом мальчик сам признался полиции, которая быстро вычислила лжеминера. Подробности истории URA.RU рассказал источник.
«В школу по электронной почте пришло сообщение о заложенных гексогеновых бомбах. На место прибыла полиция, но опасных предметов не обнаружила. Автора послания удалось быстро найти, им казался учащийся этой же школы из 8-го класса», — объяснил собеседник агентства.
Парень признался, что боялся идти на контрольную по математике, поэтому решил таким образом сорвать урок. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Школьнику грозит лишение свободы от трех до пяти лет, а его родителям штраф от 500 до 700 тысяч рублей.
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