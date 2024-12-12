12 декабря 2024

В Екатеринбурге восьмиклассник «заминировал» школу из-за контрольной

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, эвакуация, автоматчик, минирование, полиция, оцепление, школа18, полицейский с автоматом, бомба в школе
Полиция вычислила «шутника», он под подпиской о невыезде Фото:

Ученик сообщил о якобы заложенных бомбах в екатеринбургской школе №147, чтобы сорвать контрольную. В этом мальчик сам признался полиции, которая быстро вычислила лжеминера. Подробности истории URA.RU рассказал источник.

«В школу по электронной почте пришло сообщение о заложенных гексогеновых бомбах. На место прибыла полиция, но опасных предметов не обнаружила. Автора послания удалось быстро найти, им казался учащийся этой же школы из 8-го класса», — объяснил собеседник агентства.

Парень признался, что боялся идти на контрольную по математике, поэтому решил таким образом сорвать урок. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Школьнику грозит лишение свободы от трех до пяти лет, а его родителям штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

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Ученик сообщил о якобы заложенных бомбах в екатеринбургской школе №147, чтобы сорвать контрольную. В этом мальчик сам признался полиции, которая быстро вычислила лжеминера. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «В школу по электронной почте пришло сообщение о заложенных гексогеновых бомбах. На место прибыла полиция, но опасных предметов не обнаружила. Автора послания удалось быстро найти, им казался учащийся этой же школы из 8-го класса», — объяснил собеседник агентства. Парень признался, что боялся идти на контрольную по математике, поэтому решил таким образом сорвать урок. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Школьнику грозит лишение свободы от трех до пяти лет, а его родителям штраф от 500 до 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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