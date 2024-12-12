В Екатеринбурге восьмиклассник «заминировал» школу из-за контрольной

13 декабря 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Полиция вычислила «шутника», он под подпиской о невыезде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ученик сообщил о якобы заложенных бомбах в екатеринбургской школе №147, чтобы сорвать контрольную. В этом мальчик сам признался полиции, которая быстро вычислила лжеминера. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «В школу по электронной почте пришло сообщение о заложенных гексогеновых бомбах. На место прибыла полиция, но опасных предметов не обнаружила. Автора послания удалось быстро найти, им казался учащийся этой же школы из 8-го класса», — объяснил собеседник агентства. Парень признался, что боялся идти на контрольную по математике, поэтому решил таким образом сорвать урок. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Школьнику грозит лишение свободы от трех до пяти лет, а его родителям штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученик сообщил о якобы заложенных бомбах в екатеринбургской школе №147, чтобы сорвать контрольную. В этом мальчик сам признался полиции, которая быстро вычислила лжеминера. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «В школу по электронной почте пришло сообщение о заложенных гексогеновых бомбах. На место прибыла полиция, но опасных предметов не обнаружила. Автора послания удалось быстро найти, им казался учащийся этой же школы из 8-го класса», — объяснил собеседник агентства. Парень признался, что боялся идти на контрольную по математике, поэтому решил таким образом сорвать урок. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Школьнику грозит лишение свободы от трех до пяти лет, а его родителям штраф от 500 до 700 тысяч рублей.