Над Владимирской областью уничтожено четыре дрона ВСУ

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Четыре БПЛА ВСУ ликвидировано над Владимирской областью
Четыре БПЛА ВСУ ликвидировано над Владимирской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Владимирской областью ликвидировано четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Владимирской области», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности атаки пока не раскрываются.

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Над Владимирской областью ликвидировано четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Владимирской области», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности атаки пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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