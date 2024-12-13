Над Владимирской областью уничтожено четыре дрона ВСУ

Четыре БПЛА ВСУ ликвидировано над Владимирской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Владимирской областью ликвидировано четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Владимирской области», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности атаки пока не раскрываются.
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