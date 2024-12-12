На Челябинскую область в выходные обрушатся снег и морозы

13 декабря 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Морозы до 25 градусов обещают в ближайшие выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уходящий циклон принесет в ближайшие выходные на территорию Челябинской области снег и морозы до -25 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В тылу уходящего циклона произойдет заток холодной воздушной массы, температуры воздуха понизятся, наиболее интенсивно в воскресенье—понедельник — до 25 градусов мороза. При этом уже днем в понедельник начнет ощущаться влияние нового западного циклона и связанного с ним теплого фронта — выпадение более интенсивных осадков и значительное потепление», — отметили метеорологи. Так, днем 14 декабря в Челябинской области ожидается небольшой снег, в отдельных районах метели, гололед и изморозь. Ветер порывами до 14 метров в секунду, ночью до 14, днем 4-9 градусов мороза. В Челябинске по ночам 10-12 мороза, днем 5-7 ниже нуля. К 15—16 декабря температуры в среднем опустятся на 5-10 градусов. В регионе ожидается до 25 градусов мороза по ночам, днем до 19 ниже нуля. Ранее синоптики сайта «Гисметео» озвучили долгосрочный прогноз погоды на конец декабря. Так, по их данным, в третьей декаде декабря в Челябинске снег будет идти непрерывно. Резких перепадов температуры не ожидается. Столбик термометра покажет семь-девять градусов ниже нуля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уходящий циклон принесет в ближайшие выходные на территорию Челябинской области снег и морозы до -25 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В тылу уходящего циклона произойдет заток холодной воздушной массы, температуры воздуха понизятся, наиболее интенсивно в воскресенье—понедельник — до 25 градусов мороза. При этом уже днем в понедельник начнет ощущаться влияние нового западного циклона и связанного с ним теплого фронта — выпадение более интенсивных осадков и значительное потепление», — отметили метеорологи. Так, днем 14 декабря в Челябинской области ожидается небольшой снег, в отдельных районах метели, гололед и изморозь. Ветер порывами до 14 метров в секунду, ночью до 14, днем 4-9 градусов мороза. В Челябинске по ночам 10-12 мороза, днем 5-7 ниже нуля. К 15—16 декабря температуры в среднем опустятся на 5-10 градусов. В регионе ожидается до 25 градусов мороза по ночам, днем до 19 ниже нуля. Ранее синоптики сайта «Гисметео» озвучили долгосрочный прогноз погоды на конец декабря. Так, по их данным, в третьей декаде декабря в Челябинске снег будет идти непрерывно. Резких перепадов температуры не ожидается. Столбик термометра покажет семь-девять градусов ниже нуля.