ВСУ попали в огневой мешок возле Успеновки в ДНР

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Группировка ВСУ оказалась в огневом мешке протяженностью более четырех километров
Группировка ВСУ оказалась в огневом мешке протяженностью более четырех километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ поймали в огневой мешок группировку украинской армии в промежутке между селами Веселый Гай и Успеновка (южнее Курахово, ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах. 

«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника. Выйти из огневого мешка невредимыми группировке, очевидно, не удастся», — передает ТАСС сообщение силовых структур РФ. Протяженность огневого мешка — более четырех километров, подчеркнули в структурах.

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ВС РФ поймали в огневой мешок группировку украинской армии в промежутке между селами Веселый Гай и Успеновка (южнее Курахово, ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах.  «На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника. Выйти из огневого мешка невредимыми группировке, очевидно, не удастся», — передает ТАСС сообщение силовых структур РФ. Протяженность огневого мешка — более четырех километров, подчеркнули в структурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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