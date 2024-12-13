ВСУ попали в огневой мешок возле Успеновки в ДНР

Группировка ВСУ оказалась в огневом мешке протяженностью более четырех километров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ поймали в огневой мешок группировку украинской армии в промежутке между селами Веселый Гай и Успеновка (южнее Курахово, ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах.
«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника. Выйти из огневого мешка невредимыми группировке, очевидно, не удастся», — передает ТАСС сообщение силовых структур РФ. Протяженность огневого мешка — более четырех километров, подчеркнули в структурах.
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