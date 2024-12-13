У легендарной советской актрисы Галины Польских нашли неизлечимое заболевание

Shot: у Галины Польских диагностировали пневмофиброз
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А актрисы Галины Польских обнаружили заболевание легких, которое может привести к инвалидности
А актрисы Галины Польских обнаружили заболевание легких, которое может привести к инвалидности Фото:

У 85-летней советской и российской актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз — заболевание легких. Оно нагружает сердце и сосуды, может ослабить иммунитет и привести к инвалидности.

«Легендарной советской актрисе Галине Польских диагностировали неизлечимое заболевание легких», — сообщает telegram-канал Shot. Там отметили, что в конце ноября актриса обратилась в больницу с жалобой на боли в груди и трудности с дыханием, а пневмофиброз мог развиться на фоне перенесенной пневмонии.

Польских сыграла во многих культовых фильмах, среди которых: «Я шагаю по Москве», «Дикая собака динго», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тени исчезают в полдень» и других. Актриса продолжала сниматься в кино и в нынешнее время — в прошлом году она сыграла главную роль в фильме «Елки 10».

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У 85-летней советской и российской актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз — заболевание легких. Оно нагружает сердце и сосуды, может ослабить иммунитет и привести к инвалидности. «Легендарной советской актрисе Галине Польских диагностировали неизлечимое заболевание легких», — сообщает telegram-канал Shot. Там отметили, что в конце ноября актриса обратилась в больницу с жалобой на боли в груди и трудности с дыханием, а пневмофиброз мог развиться на фоне перенесенной пневмонии. Польских сыграла во многих культовых фильмах, среди которых: «Я шагаю по Москве», «Дикая собака динго», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тени исчезают в полдень» и других. Актриса продолжала сниматься в кино и в нынешнее время — в прошлом году она сыграла главную роль в фильме «Елки 10».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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