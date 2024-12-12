Свердловскую область за день заметет сугробами

Высота сугробов в Свердловской области достигнет 15 сантиметров

13 декабря 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

После долгого перерыва на Урале пошел снег Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловскую область заметет сугробами: их высота достигнет 15 сантиметров. Такие цифры привел синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В пятницу [13 декабря] через Средний Урал пройдет циклон, осадки ожидаются на всей территории Свердловской области. Ночью и утром снег будет идти на теплом фронте, а днем и вечером — на холодном. Точка окклюзии циклона будет двигаться через регион с юго-запада на северо-восток. На ее траектории ожидается максимальное количество осадков: до 10-15 мм за сутки, что соответствует приросту снежного покрова до 10-15 сантиметров», — уточнил метеоролог. Как уже сообщалось, с 14 числа начнется похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -18, днем до -14 градусов, снегопад прекратится. С понедельника, 16 декабря, осадки возобновятся и принесут потепление: -8 ночью и -5 днем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскую область заметет сугробами: их высота достигнет 15 сантиметров. Такие цифры привел синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В пятницу [13 декабря] через Средний Урал пройдет циклон, осадки ожидаются на всей территории Свердловской области. Ночью и утром снег будет идти на теплом фронте, а днем и вечером — на холодном. Точка окклюзии циклона будет двигаться через регион с юго-запада на северо-восток. На ее траектории ожидается максимальное количество осадков: до 10-15 мм за сутки, что соответствует приросту снежного покрова до 10-15 сантиметров», — уточнил метеоролог. Как уже сообщалось, с 14 числа начнется похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -18, днем до -14 градусов, снегопад прекратится. С понедельника, 16 декабря, осадки возобновятся и принесут потепление: -8 ночью и -5 днем.