Свердловскую область за день заметет сугробами

Свердловскую область заметет сугробами: их высота достигнет 15 сантиметров. Такие цифры привел синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В пятницу [13 декабря] через Средний Урал пройдет циклон, осадки ожидаются на всей территории Свердловской области. Ночью и утром снег будет идти на теплом фронте, а днем и вечером — на холодном. Точка окклюзии циклона будет двигаться через регион с юго-запада на северо-восток. На ее траектории ожидается максимальное количество осадков: до 10-15 мм за сутки, что соответствует приросту снежного покрова до 10-15 сантиметров», — уточнил метеоролог.
Как уже сообщалось, с 14 числа начнется похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -18, днем до -14 градусов, снегопад прекратится. С понедельника, 16 декабря, осадки возобновятся и принесут потепление: -8 ночью и -5 днем.
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