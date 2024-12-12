12 декабря 2024

Свердловскую область за день заметет сугробами

Высота сугробов в Свердловской области достигнет 15 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, сугроб, машина под снегом
После долгого перерыва на Урале пошел снег Фото:

Свердловскую область заметет сугробами: их высота достигнет 15 сантиметров. Такие цифры привел синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В пятницу [13 декабря] через Средний Урал пройдет циклон, осадки ожидаются на всей территории Свердловской области. Ночью и утром снег будет идти на теплом фронте, а днем и вечером — на холодном. Точка окклюзии циклона будет двигаться через регион с юго-запада на северо-восток. На ее траектории ожидается максимальное количество осадков: до 10-15 мм за сутки, что соответствует приросту снежного покрова до 10-15 сантиметров», — уточнил метеоролог.

Как уже сообщалось, с 14 числа начнется похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -18, днем до -14 градусов, снегопад прекратится. С понедельника, 16 декабря, осадки возобновятся и принесут потепление: -8 ночью и -5 днем.

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Свердловскую область заметет сугробами: их высота достигнет 15 сантиметров. Такие цифры привел синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В пятницу [13 декабря] через Средний Урал пройдет циклон, осадки ожидаются на всей территории Свердловской области. Ночью и утром снег будет идти на теплом фронте, а днем и вечером — на холодном. Точка окклюзии циклона будет двигаться через регион с юго-запада на северо-восток. На ее траектории ожидается максимальное количество осадков: до 10-15 мм за сутки, что соответствует приросту снежного покрова до 10-15 сантиметров», — уточнил метеоролог. Как уже сообщалось, с 14 числа начнется похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -18, днем до -14 градусов, снегопад прекратится. С понедельника, 16 декабря, осадки возобновятся и принесут потепление: -8 ночью и -5 днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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