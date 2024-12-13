В прокат выходят «Елки 11»: что известно о новой части новогодней франшизы

До Нового года остается не так много времени, а это значит, что пора окунуться в атмосферу праздника и поверить в чудеса. И в этом может помочь праздничная франшиза «Елки», которая уже в одиннадцатый раз порадует зрителей искрометными и трогательными историями. Премьера фильма «Елки 11» состоится 19 декабря 2024 года во всех кинотеатрах страны. Подробнее о выходе фильма, сюжете, актерском составе — в материале URA.RU.
Сюжет и герои «Елок 11»
Как и в предыдущих частях, «Елки 11» будут состоять из нескольких переплетающихся новелл, действие которых разворачивается в разных уголках России. Зрителей ждет встреча как с полюбившимися героями, так и с новыми яркими персонажами. Одним из центральных героев станет уже знакомый по «Елкам новым» и «Елкам последним» дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева. Теперь он работает охранником в элитном поселке, живет с мини-пигом Костей и терпеть не может Новый год. Но праздничные события вновь закружат его в своем вихре.
Еще одна новелла перенесет нас в Альметьевск, где развернется история в стиле «Золушки». Скромная девушка Настя, роль которой исполнит дебютантка Мария Раскина, мечтает встретиться со своим кумиром — звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом. В этом ей поможет местный «прекрасный принц» — курьер Дамир, сыгранный Рузилем Минекаевым.
Каждая из новелл расскажет о чуде, которое обязательно случится под Новый год, стоит только по-настоящему поверить. Все герои столкнутся с вызовами судьбы, преодолеют сложности и в итоге осознают главные жизненные ценности.
Актерский состав, Бурак Озчивит и съемочная группа
Главной интригой и украшением «Елок 11» станет участие в фильме турецкого актера Бурака Озчивита, звезды сериалов «Великолепный век» и «Основание: Осман». Бурак сыграет самого себя и привнесет в картину восточный колорит и особый шарм. Российским зрителям, особенно представительницам прекрасного пола, выпадет уникальный шанс увидеть любимого актера на большом экране.
Также в «Елках 11» зрители вновь встретятся с целым созвездием популярных российских артистов: Дмитрием Нагиевым, Валентиной Мазуниной, Ириной Пеговой, Виктором Хориняком, Андреем Рожковым, Михаилом Трухиным, Кристиной Бабушкиной и другими. Не обойдется и без открытия новых талантов — свою первую большую роль в кино сыграет Мария Раскина.
За создание «Елок 11» отвечает целая команда мастеров, которые прекрасно знают рецепт идеального новогоднего фильма. Режиссерами стали Александр Котт, Александр Карпиловский, Егор Чичканов и Сергей Трофимов — все они уже работали над предыдущими частями франшизы и зарекомендовали себя как специалисты по праздничному кино.
Сценарий написал Петр Внуков, который ранее приложил руку к успешным сериалам «Звоните ДиКаприо!» и «Мир! Дружба! Жвачка!». А неизменным атрибутом «Елок» — закадровым голосом — на этот раз станет Сергей Бурунов.
Интересные факты и связь с предыдущими фильмами
«Елки 11» продолжат традицию показывать города России во всей красе. На этот раз значительная часть съемок прошла в Альметьевске, где специально для фильма был построен масштабный павильон новогодней ярмарки.
- Бурак Озчивит признался, что согласился на участие в проекте, потому что ему очень понравился сценарий и возможность познакомиться с российским кинематографом. Актер выучил несколько фраз на русском, но его герой будет говорить в основном на турецком языке.
- В одной из сцен фильма дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева будет кататься на коньках вместе со своим мини-пигом. Актер признался, что это была одна из самых сложных сцен в его карьере.
- Хотя «Елки 11» расскажут совершенно новые истории, внимательные зрители смогут найти в фильме отсылки к предыдущим частям. Например, в кадре промелькнет знакомый желтый автомобиль «Ока», на котором в свое время ездил герой Сергея Светлакова.
Закрытый предпоказ «Елок 11» и первые отзывы
10 декабря в Москве состоялась закрытая премьера «Елок 11» для представителей СМИ и звезд шоу-бизнеса. Первые зрители поделились своими впечатлениями, отметив, что фильм получился очень душевным, трогательным и по-настоящему новогодним.
Многие были приятно удивлены актерской игрой Бурака Озчивита и прочат ему большое будущее в российском кино. Журналисты также высоко оценили операторскую работу и искрометный юмор, которым наполнена каждая сцена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.