12 декабря 2024

В Тюмени на спектакль «Квартета И» стоимость билетов доходит до 15 000 рублей

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Легендарный квартет выступит в Тюмени 7 февраля
Легендарный квартет выступит в Тюмени 7 февраля Фото:

В Тюмени выступят авторы популярного фильма «О чем говорят мужчины». Стоимость билетов на спектакль «Квартета И» доходит до 15 000 рублей. Информация об этом указана на сайте по продаже билетов.

«Театр „Квартет И“. „Разговоры мужчин среднего возраста“. Стоимость билетов от 3 000 до 15 000 рублей», — указано в афише.

Спектакль состоится 7 февраля. Судя по сайту заказа билетов, тюменцы только сейчас начали бронировать места.

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В Тюмени выступят авторы популярного фильма «О чем говорят мужчины». Стоимость билетов на спектакль «Квартета И» доходит до 15 000 рублей. Информация об этом указана на сайте по продаже билетов. «Театр „Квартет И“. „Разговоры мужчин среднего возраста“. Стоимость билетов от 3 000 до 15 000 рублей», — указано в афише. Спектакль состоится 7 февраля. Судя по сайту заказа билетов, тюменцы только сейчас начали бронировать места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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