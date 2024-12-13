Начато банкротство фирмы, провалившей ремонты в центре Екатеринбурга

Свердловский арбитражный суд ввел процедуру банкротства «УралДорТехнологий»

С подрядчика требуют более 20 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства в отношении одного из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — «УралДорТехнологии» (УДТ). С иском в конце ноября обратилось ООО «Уралтермопласт-Строй» (производство ограждений и шумозащитных экранов), а через несколько дней присоеденилось и АО «КЭНПО-Трейд» (поставка противогололедных реагентов и технической соли). Это следует из картотеки арбитража.

«Ввести в отношении ООО „Уралдортехнологии“ процедуру банкротства — наблюдение», — говорится в электронном деле. В заявлении от 22 ноября указано, что УДТ задолжали «Уралтермопласт-Строй» 6,8 миллиона рублей, а «КЭНПО-Трейд», которое присоединилось к иску 25 ноября, — 13 миллионов рублей.

«УралДорТехнологии» в этом году сорвали ремонты улиц Малышева и Бориса Ельцина — как считается, из-за менеджерских ошибок и финансовых проблем. Также УДТ ремонтировали улицы Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулок Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицы 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Студенческую (от Первомайской до Малышева). Проблемы у подрядчика были и на этих участках, но МКУ «Городское благоустройство» оперативно выправило ситуацию при поддержке других крупных дорожных компаний.

Предприятие контролируется бизнесменом Романом Ждановым, которого в частных беседах называют бывшим водителем экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко (так ли это на самом деле — доподлинно неизвестно). Сидоренко в ноябре 2016 года попал под уголовное дело, его подозревали в покровительстве как раз «УралДорТехнологиям» (компанию тогда возглавляла его теща) и «УралТрансПетролиум» (фирма была оформлена на брата Сидоренко). Однако дело в 2017 году развалилось (суд закрыл его).