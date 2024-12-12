Осинский краеведческий музей вынужденно закроет часть экспозиции

В Осе (Пермский край) местный краеведческий музей с 24 декабря закроет для посетителей экспозицию на втором этаже. Здание музея — памятник истории и архитектуры, который нуждается в ремонте. Из-за ремонта экспозицию и закрывают, но при этом снижают цены на билеты, рассказали в музее.
«24 декабря для посещения закрывается второй этаж исторической экспозиции Осинского краеведческого музея. В связи с сокращением экспозиционного пространства, в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия, внесены изменения в прейскурант», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
Скидка на входные билеты составит 50 рублей для всех посетителей и 20 рублей для льготников. При этом цены на экскурсии не меняются.
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