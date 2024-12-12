12 декабря 2024

Тюменцев предупреждают об опасной погоде

В Тюмени 14 декабря ожидается усиление ветра до 17 17 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер усилится до 17 м/с
Ветер усилится до 17 м/с Фото:

В Тюмени 14 декабря прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 м/с . Об этом сообщили в региональном МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 14 декабря будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с . Ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с , метель. В темное время суток температура составит -6,-11 градусов, днем -3,-8», — сообщили в МЧС.

Гражданам советуют быть бдительными и соблюдать скоростную дистанцию. При ухудшении погодных условий не рекомендуется длительно находиться на улице.

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В Тюмени 14 декабря прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 м/с . Об этом сообщили в региональном МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 14 декабря будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с . Ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с , метель. В темное время суток температура составит -6,-11 градусов, днем -3,-8», — сообщили в МЧС. Гражданам советуют быть бдительными и соблюдать скоростную дистанцию. При ухудшении погодных условий не рекомендуется длительно находиться на улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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