Тюменцев предупреждают об опасной погоде

Ветер усилится до 17 м/с
В Тюмени 14 декабря прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 м/с . Об этом сообщили в региональном МЧС.
«По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 14 декабря будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с . Ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с , метель. В темное время суток температура составит -6,-11 градусов, днем -3,-8», — сообщили в МЧС.
Гражданам советуют быть бдительными и соблюдать скоростную дистанцию. При ухудшении погодных условий не рекомендуется длительно находиться на улице.
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