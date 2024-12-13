В Красноуфимске у дома нашли коробки и конверты с надписью «Теракт»

На месте происшествия находятся сотрудники спецслужб (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деревне Приданниково (Красноуфимск, Свердловская область) возле двухэтажки обнаружили подозрительные коробки, а в подъезде — конверты с надписью «Теракт». На месте работают спецслужбы, сказала URA.RU очевидица.

«Мы проезжали мимо этого дома. Там полно полицейских в касках, стоят бригады медиков», — рассказала собеседница агентства.

По кадрам, имеющимся в распоряжении URA.RU, видно два конверта и три сине-черных коробки с мигающими красными лампочками. «Так в каждом подъезде», — произносит автор видео. Источник агентства предположил, что странные предметы у здания могли оставить дети.

В свердловском УФСБ от комментариев по теме отказались. Ответ от полиции Красноуфимска ожидается. Он будет опубликован, как только поступит.