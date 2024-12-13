Нашли конверты с надписью «Теракт»: к дому в свердловской деревне съехались спецслужбы. Видео

В Красноуфимске у дома нашли коробки и конверты с надписью «Теракт»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
На месте происшествия находятся сотрудники спецслужб (архивное фото) Фото:

В деревне Приданниково (Красноуфимск, Свердловская область) возле двухэтажки обнаружили подозрительные коробки, а в подъезде — конверты с надписью «Теракт». На месте работают спецслужбы, сказала URA.RU очевидица.

«Мы проезжали мимо этого дома. Там полно полицейских в касках, стоят бригады медиков», — рассказала собеседница агентства.

По кадрам, имеющимся в распоряжении URA.RU, видно два конверта и три сине-черных коробки с мигающими красными лампочками. «Так в каждом подъезде», — произносит автор видео. Источник агентства предположил, что странные предметы у здания могли оставить дети.

В свердловском УФСБ от комментариев по теме отказались. Ответ от полиции Красноуфимска ожидается. Он будет опубликован, как только поступит.

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В деревне Приданниково (Красноуфимск, Свердловская область) возле двухэтажки обнаружили подозрительные коробки, а в подъезде — конверты с надписью «Теракт». На месте работают спецслужбы, сказала URA.RU очевидица. «Мы проезжали мимо этого дома. Там полно полицейских в касках, стоят бригады медиков», — рассказала собеседница агентства. По кадрам, имеющимся в распоряжении URA.RU, видно два конверта и три сине-черных коробки с мигающими красными лампочками. «Так в каждом подъезде», — произносит автор видео. Источник агентства предположил, что странные предметы у здания могли оставить дети. В свердловском УФСБ от комментариев по теме отказались. Ответ от полиции Красноуфимска ожидается. Он будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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