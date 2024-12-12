12 декабря 2024

В Челябинске директору магазина залили перцовкой глаза за конфликт на парковке

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, иномарка, зима, стоянка, снегопад, климат, парковка, автотранспорт, дорожная обстановка, графика
Автомобиль нападавших перекрыл выезд служебного транспорта с парковки Фото:

В Челябинске 11 декабря водитель автомобиля «Mazda» перекрыл выезд с парковки служебного транспорта магазина автозапчастей «Глобал Авто». В результате конфликта струю перцового баллончика в лицо получил директор магазина, который вечером пригласил гостей на свое 50-летие. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения.

«Водитель авто появился через час. Пытались поговорить, узнать, почему они так сделали, но пассажир, находившийся рядом, не давал вступить в диалог и сразу вступил в конфликт, мне прыснули баллончиком в лицо, струей он попал мне в глаза», — цитирует слова директора магазина сайт «74.ру».

Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Медиуи сообщили, что можно самостоятельно сделать в таких случаях. В правоохранительных органах сигнал зафиксировали.

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В Челябинске 11 декабря водитель автомобиля «Mazda» перекрыл выезд с парковки служебного транспорта магазина автозапчастей «Глобал Авто». В результате конфликта струю перцового баллончика в лицо получил директор магазина, который вечером пригласил гостей на свое 50-летие. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения. «Водитель авто появился через час. Пытались поговорить, узнать, почему они так сделали, но пассажир, находившийся рядом, не давал вступить в диалог и сразу вступил в конфликт, мне прыснули баллончиком в лицо, струей он попал мне в глаза», — цитирует слова директора магазина сайт «74.ру». Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Медиуи сообщили, что можно самостоятельно сделать в таких случаях. В правоохранительных органах сигнал зафиксировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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