В пермском ЗАТО Звездный объявили кандидатов на пост главы

Вопрос избрания главы ЗАТО Звездный рассмотрят на заседании Думы 26 декабря
В ЗАТО Звездный (Пермский край) определили кандидатов на пост главы территории. Об этом сообщается в telegram-канале «На местах».
«Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов. Это нынешний глава округа Александр Швецов и замглавы администрации округа по развитию территории Марина Волкова», — говорится в посте.
Вопрос избрания главы рассмотрят на ближайшем заседании думы. Оно пройдет 26 декабря.
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