12 декабря 2024

В пермском ЗАТО Звездный объявили кандидатов на пост главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос избрания главы ЗАТО Звездный рассмотрят на заседании Думы 26 декабря
Вопрос избрания главы ЗАТО Звездный рассмотрят на заседании Думы 26 декабря Фото:

В ЗАТО Звездный (Пермский край) определили кандидатов на пост главы территории. Об этом сообщается в telegram-канале «На местах».

«Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов. Это нынешний глава округа Александр Швецов и замглавы администрации округа по развитию территории Марина Волкова», — говорится в посте.

Вопрос избрания главы рассмотрят на ближайшем заседании думы. Оно пройдет 26 декабря.

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В ЗАТО Звездный (Пермский край) определили кандидатов на пост главы территории. Об этом сообщается в telegram-канале «На местах». «Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов. Это нынешний глава округа Александр Швецов и замглавы администрации округа по развитию территории Марина Волкова», — говорится в посте. Вопрос избрания главы рассмотрят на ближайшем заседании думы. Оно пройдет 26 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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