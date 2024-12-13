Песков: Россия хочет мира на Украине, а не перемирия

Россия хочет мира, а не перемирия в конфликте с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ остается открытой к переговорам, но на данный момент предпосылок к диалогу нет.
«Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед, до перемирия, а мы говорили, что мы хотим мир, а не перемирия. После того, как будут выполнены все наши условия и достигнуты все наши цели», — заявил Песков во время конференц-колла.
Представитель Кремля отметил, что возможные переговоры должны проходить на основе стамбульских договоренностей, однако украинская сторона на текущий момент исключает такую возможность. Песков также подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта, но при этом ожидает выполнения своих условий перед началом любых переговорных процессов.
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