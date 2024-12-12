12 декабря 2024

Жалоб на плохое отношение к школьнице из Ноябрьска от родителей не поступало

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница воспитывается в благополучной семье
Школьница воспитывается в благополучной семье Фото:

Школьница из Ноябрьска воспитывается в благополучной семье, жалоб на плохое отношение к ней от родителей не поступало. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба окружного департамента образования.

«В данный момент специалисты службы психолого-педагогического сопровождения разбираются в ситуации и ведут работу с семьей школьницы. Девочка воспитывается в благополучной, полной семье. Жалоб от родителей по поводу обращения с ребенком и взаимодействию в классе в адрес школы не поступало. Ведется служебная проверка, срок установлен до 20 декабря текущего года», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в школе №8 у одной из учениц случилась истерика — девочка в слезах и с криками бросила стул в стену. По данному факту руководство школы, департамент образования и комиссия по делам несовершеннолетних начали разбирательство. Ситуацией заинтересовались в полиции и в прокуратуре Ноябрьска. 

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Школьница из Ноябрьска воспитывается в благополучной семье, жалоб на плохое отношение к ней от родителей не поступало. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба окружного департамента образования. «В данный момент специалисты службы психолого-педагогического сопровождения разбираются в ситуации и ведут работу с семьей школьницы. Девочка воспитывается в благополучной, полной семье. Жалоб от родителей по поводу обращения с ребенком и взаимодействию в классе в адрес школы не поступало. Ведется служебная проверка, срок установлен до 20 декабря текущего года», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в школе №8 у одной из учениц случилась истерика — девочка в слезах и с криками бросила стул в стену. По данному факту руководство школы, департамент образования и комиссия по делам несовершеннолетних начали разбирательство. Ситуацией заинтересовались в полиции и в прокуратуре Ноябрьска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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