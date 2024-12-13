Родителей школьников в ХМАО возмутило отсутствие занятий по подготовке к экзаменам

Родители учеников из школы №5 в Ханты-Мансийске возмутились отсутствием факультативов по экзаменационным предметам. От этом сообщили югорчане в соцсетях.
«Когда полноценно у детей девятых классов будут проходить консультации по предметам? Девятый „А“ класс, где классный руководитель замдиректора, без конца ходят по мероприятиям, связанным с выбором будущей профессии, а остальные классы, как самые отсталые, должны довольствоваться ничем», — написала мать одного из школьников в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
Родители утверждают, что только с одним классом учителя занимаются подготовкой к экзаменам. Остальные же остаются «ни с чем». «Тоже хочется чтобы ребёнок сдал экзамены, а не остался на осень, а с такими учителями и таким отношением ничего хорошего и не будет!», — добавила женщина.
В администрацию Ханты-Мансийска направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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