«Высадил кота не проводник»: названа окончательная правда о смерти Твикса

Адвокат Идамжапов: кота Твикса высадил из поезда пассажир, а не проводница

Расследование по делу о смерти Твикса прекратили (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Виновником в смерти кота Твикса, которого выкинули из поезда в Кирове, оказался пассажир, а не проводница, против которой изначально завели уголовное дело. Расследование прекратили из-за отсутствия состава преступления, рассказал адвокат женщины Владислав Идамжапов.

«Как было объективно установлено в ходе следствия, высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона», — передает ТАСС заявление адвоката. По его словам, он и его подзащитная согласились с решением следствия об «отсутствии самого события преступления».

Он отметил, что сторона защиты опровергла вину проводницы, поскольку обязательным признаком этого преступления является цель причинить животному боль или страдания. «Один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что кот местный и случайно забежал в вагон», — пояснил Идамжапов.

Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. После этого животное высадили на остановке в Кирове. Твикса разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшим насмерть.

Проводницу отстранили от работы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.