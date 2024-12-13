Труп 11-летней девочки на канате нашли в Академическом районе Екатеринбурга

На место приехали силовики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из квартир Академического района Екатеринбурга 13 декабря обнаружили труп 11-летней девочки. Ее тело находилось на канате. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«На Павла Шаманова, по предварительным данным, нашли труп 11-летней девочки. Обнаружили ее в комнате, на канате», — сказал собеседник. Сейчас на месте работают спецслужбы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.