Труп 11-летней девочки на канате нашли в Академическом районе Екатеринбурга

На место приехали силовики (архивное фото)
В одной из квартир Академического района Екатеринбурга 13 декабря обнаружили труп 11-летней девочки. Ее тело находилось на канате. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«На Павла Шаманова, по предварительным данным, нашли труп 11-летней девочки. Обнаружили ее в комнате, на канате», — сказал собеседник. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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