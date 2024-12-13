Труп 11-летней девочки на канате нашли в Академическом районе Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
На место приехали силовики (архивное фото) Фото:

В одной из квартир Академического района Екатеринбурга 13 декабря обнаружили труп 11-летней девочки. Ее тело находилось на канате. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«На Павла Шаманова, по предварительным данным, нашли труп 11-летней девочки. Обнаружили ее в комнате, на канате», — сказал собеседник. Сейчас на месте работают спецслужбы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В одной из квартир Академического района Екатеринбурга 13 декабря обнаружили труп 11-летней девочки. Ее тело находилось на канате. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «На Павла Шаманова, по предварительным данным, нашли труп 11-летней девочки. Обнаружили ее в комнате, на канате», — сказал собеседник. Сейчас на месте работают спецслужбы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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