Общество Экс-губернатору Рязанской области вменяют взятки на 250 млн рублей 13 декабря 2024 в 16:44 Размер текста - 17 + Николай Любимов, в центре, получал взятки с 2017 по 2022 годы, считает следствие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следствие вменяет экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимому получение взяток на 250 млн рублей. На активы чиновника собираются наложить арест для обеспечения выплаты штрафа, выяснила газета «Коммерсант». «Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 млн руб. Из крупных активов, которые находятся в распоряжении обвиняемого, — только двухсотметровая квартира на Кутузовском проспекте Москвы», — сообщает газета. На квартиру хотят наложить арест для обеспечения выплаты штрафа. Его сумма может достичь полмиллиарда рублей. По версии следствия, Любимов на посту губернатора Рязанской области получал взятки «за общее покровительство и попустительство по службе». Причем получал как деньги, так и имущество. Преступления совершались с 2017 по 2022 годы, следует из материалов дела. 12 декабря суд арестовал экс-губернатора. Любимому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Кроме того, предположительно, чиновник либо должен будет уплатить штраф в 70 раз больше от суммы полученной взятки, либо он не сможет занимать руководящие должности до 15 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следствие вменяет экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимому получение взяток на 250 млн рублей. На активы чиновника собираются наложить арест для обеспечения выплаты штрафа, выяснила газета «Коммерсант». «Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 млн руб. Из крупных активов, которые находятся в распоряжении обвиняемого, — только двухсотметровая квартира на Кутузовском проспекте Москвы», — сообщает газета. На квартиру хотят наложить арест для обеспечения выплаты штрафа. Его сумма может достичь полмиллиарда рублей. По версии следствия, Любимов на посту губернатора Рязанской области получал взятки «за общее покровительство и попустительство по службе». Причем получал как деньги, так и имущество. Преступления совершались с 2017 по 2022 годы, следует из материалов дела. 12 декабря суд арестовал экс-губернатора. Любимому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Кроме того, предположительно, чиновник либо должен будет уплатить штраф в 70 раз больше от суммы полученной взятки, либо он не сможет занимать руководящие должности до 15 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям