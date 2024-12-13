В России появились новые штрафы для коллекторов за нарушения при взыскании долгов. Закон, устанавливающий санкции, подписал президент РФ Владимир Путин.
«За неисполнение решения ФССП об ограничении использовании одного или нескольких способов взаимодействия с должником <…> влечет административный штраф на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года», — говорится в указе. Штраф для юрлиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей.
Также указом вводятся штрафы за незаконное использование словосочетания «профессиональная коллекторская организация» и неисполнения кредитными организациями требований и обязанностей по возврату долгов. Указ опубликован на портале правовой информации.
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В России появились новые штрафы для коллекторов за нарушения при взыскании долгов. Закон, устанавливающий санкции, подписал президент РФ Владимир Путин. «За неисполнение решения ФССП об ограничении использовании одного или нескольких способов взаимодействия с должником <…> влечет административный штраф на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года», — говорится в указе. Штраф для юрлиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Также указом вводятся штрафы за незаконное использование словосочетания «профессиональная коллекторская организация» и неисполнения кредитными организациями требований и обязанностей по возврату долгов. Указ опубликован на портале правовой информации.