Здание пермского вуза продается за 91 миллион рублей

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В центре Перми продается здание вуза
В центре Перми продается здание вуза Фото:

В центре Перми продается четырехэтажное здание с земельным участком по адресу улица Сибирская, 35Д. В настоящее время в нем располагается Западно-Уральский институт экономики и права.

«В здании находятся кабинеты и аудитории разной площади, санузлы, технические и складские помещения. Также есть спортзал, гардероб, помещение кассы и столовая», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Цена здания общей площадью 1402 кв. м. составляет 91,1 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми за 390 миллионов продают бизнес-центр. В здании располагался офис банка «Урал ФД» и офисные помещения.

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В центре Перми продается четырехэтажное здание с земельным участком по адресу улица Сибирская, 35Д. В настоящее время в нем располагается Западно-Уральский институт экономики и права. «В здании находятся кабинеты и аудитории разной площади, санузлы, технические и складские помещения. Также есть спортзал, гардероб, помещение кассы и столовая», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Цена здания общей площадью 1402 кв. м. составляет 91,1 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми за 390 миллионов продают бизнес-центр. В здании располагался офис банка «Урал ФД» и офисные помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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