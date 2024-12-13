Здание пермского вуза продается за 91 миллион рублей

В центре Перми продается здание вуза
В центре Перми продается четырехэтажное здание с земельным участком по адресу улица Сибирская, 35Д. В настоящее время в нем располагается Западно-Уральский институт экономики и права.
«В здании находятся кабинеты и аудитории разной площади, санузлы, технические и складские помещения. Также есть спортзал, гардероб, помещение кассы и столовая», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Цена здания общей площадью 1402 кв. м. составляет 91,1 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Перми за 390 миллионов продают бизнес-центр. В здании располагался офис банка «Урал ФД» и офисные помещения.
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