В Перми за 390 миллионов продают офис в двух шагах от Эспланады

В центре Перми выставлено на продажу трехэтажное офисное здание. Цена объекта недвижимости составляет 390 млн рублей.
«Смешанная планировка: свободная и кабинетная, несколько помещений с высотой потолка 5 м и панорамными окнами, каждый блок помещений оснащен кондиционерами и приточно-вытяжной вентиляцией», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Окна выходят на все стороны здания, общая площадь составляет 3 358 квадратных метров. Раньше в здании располагался офис банка «Урал ФД» и офисные помещения.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 55 млн рублей продают торговый центр «Верхние Муллы». За такую же сумму в столице региона можно приобрести офис «Росбанка».
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