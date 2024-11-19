В Перми за 390 миллионов продают бизнес-центр в двух шагах от Эспланады

В Перми за 390 миллионов продают офис в центре города
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В Перми за 390 миллионов продают офис в двух шагах от Эспланады
В Перми за 390 миллионов продают офис в двух шагах от Эспланады Фото:

В центре Перми выставлено на продажу трехэтажное офисное здание. Цена объекта недвижимости составляет 390 млн рублей.

«Смешанная планировка: свободная и кабинетная, несколько помещений с высотой потолка 5 м и панорамными окнами, каждый блок помещений оснащен кондиционерами и приточно-вытяжной вентиляцией», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Окна выходят на все стороны здания, общая площадь составляет 3 358 квадратных метров. Раньше в здании располагался офис банка «Урал ФД» и офисные помещения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 55 млн рублей продают торговый центр «Верхние Муллы». За такую же сумму в столице региона можно приобрести офис «Росбанка». 

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В центре Перми выставлено на продажу трехэтажное офисное здание. Цена объекта недвижимости составляет 390 млн рублей. «Смешанная планировка: свободная и кабинетная, несколько помещений с высотой потолка 5 м и панорамными окнами, каждый блок помещений оснащен кондиционерами и приточно-вытяжной вентиляцией», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Окна выходят на все стороны здания, общая площадь составляет 3 358 квадратных метров. Раньше в здании располагался офис банка «Урал ФД» и офисные помещения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 55 млн рублей продают торговый центр «Верхние Муллы». За такую же сумму в столице региона можно приобрести офис «Росбанка». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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