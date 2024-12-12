12 декабря 2024

В ХМАО ввели новые ограничения на трассах из-за метели

В ХМАО на пяти участках трассы ввели скоростное ограничение из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на пяти участках трассы ввели скоростное ограничение из-за непогоды
В ХМАО на пяти участках трассы ввели скоростное ограничение из-за непогоды Фото:

В ХМАО из-за непогоды еще на трех участках трассы ввели временные ограничения скорости движения до 70 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный снег, метель, ограниченная видимость) вводятся временные ограничение скорости 70 км на следующих участках автомобильной дороги: Нягань — Талинка км 0-60; Нягань — Приобье км 10-57; Советский — Нягань км 107-135», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что утром 13 декабря на двух участках трассы в Октябрьском районе ввели скоростное ограничение из-за непогоды. Сообщений об отмене ограничений не публиковалось.

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В ХМАО из-за непогоды еще на трех участках трассы ввели временные ограничения скорости движения до 70 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный снег, метель, ограниченная видимость) вводятся временные ограничение скорости 70 км на следующих участках автомобильной дороги: Нягань — Талинка км 0-60; Нягань — Приобье км 10-57; Советский — Нягань км 107-135», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что утром 13 декабря на двух участках трассы в Октябрьском районе ввели скоростное ограничение из-за непогоды. Сообщений об отмене ограничений не публиковалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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