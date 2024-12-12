На трассах ХМАО ввели ограничения из-за непогоды

На участках трассы в Октябрьском районе ввели скоростное ограничение из-за метели. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (продолжительными обильными осадками в виде снега, метель, плохая видимость) введено ограничение скоростного режима 70 км/ч», — сказано в сообщении. Ограничения по скорости ввели с 141 по 220 км «Ханты-Мансийск — Талинка — Советский» и с 87 по 60 км «Нягань- Талинка».
Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило югорчан о снежном буране, который накроет Кондинский район и Урай 13 декабря. Жителей попросили оставаться дома, а автомобилистов — соблюдать осторожность на дорогах.
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