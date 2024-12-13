Украине следует наладить отношения с Россией и отказаться от чрезмерной гордости, чтобы государство не исчезло с карты мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. <...> Им следует усмирить гордыню „инаковости“, отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — рассказал Медведев журналу «Международная жизнь».
По словам зампреда, цель России состоит в оказании поддержки населению Малороссии и Новороссии в создании Украины, свободной от националистических идей. Россия — незаменимый партнер для Украины в культурной, языковой и политической сферах, отметил Медведев.
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