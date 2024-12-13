Медведев дал совет Украине, чтобы «не исчезнуть с карты мира»

Медведев: перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или исчезнуть с карты мира
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Украине следует отказаться от своей гордыни, считает Медведев
Украине следует отказаться от своей гордыни, считает Медведев Фото:

Украине следует наладить отношения с Россией и отказаться от чрезмерной гордости, чтобы государство не исчезло с карты мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 

«Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. <...> Им следует усмирить гордыню „инаковости“, отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — рассказал Медведев журналу «Международная жизнь».

По словам зампреда, цель России состоит в оказании поддержки населению Малороссии и Новороссии в создании Украины, свободной от националистических идей. Россия  — незаменимый партнер для Украины в культурной, языковой и политической сферах, отметил Медведев.

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Украине следует наладить отношения с Россией и отказаться от чрезмерной гордости, чтобы государство не исчезло с карты мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.  «Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. <...> Им следует усмирить гордыню „инаковости“, отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — рассказал Медведев журналу «Международная жизнь». По словам зампреда, цель России состоит в оказании поддержки населению Малороссии и Новороссии в создании Украины, свободной от националистических идей. Россия  — незаменимый партнер для Украины в культурной, языковой и политической сферах, отметил Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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