Медведев: Запад заготовил «схемы разделения» для всех несогласных стран

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Запад планирует раздробить все, несогласные с их политикой, страны, заявил Медведев
Запад планирует раздробить все, несогласные с их политикой, страны, заявил Медведев Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил англосаксов в разработке планов разделения для стран, которые не согласны с их политикой. По его словам, западные страны активно вмешиваются во внутренние дела других государств.

«Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех „несогласных“ с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня вооружениями, они нарочито „закрывают глаза“ на усилия администрации Тайваня по „декитаизации“ и „тайванизации“ острова путем реализации политики взращивания т.н. „тайваньской идентичности“», — отметил Медведев. Об этом он написал в своей статье для журнала «Международная жизнь».

Зампред Совбеза также подчеркнул, что подобная политика Запада не ограничивается только Тайванем, но и распространяется на другие регионы и страны, противостоящие западному доминированию. Эти действия, по мнению Медведева, направлены на дестабилизацию ситуации и усиление напряженности в мире.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил англосаксов в разработке планов разделения для стран, которые не согласны с их политикой. По его словам, западные страны активно вмешиваются во внутренние дела других государств. «Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех „несогласных“ с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня вооружениями, они нарочито „закрывают глаза“ на усилия администрации Тайваня по „декитаизации“ и „тайванизации“ острова путем реализации политики взращивания т.н. „тайваньской идентичности“», — отметил Медведев. Об этом он написал в своей статье для журнала «Международная жизнь». Зампред Совбеза также подчеркнул, что подобная политика Запада не ограничивается только Тайванем, но и распространяется на другие регионы и страны, противостоящие западному доминированию. Эти действия, по мнению Медведева, направлены на дестабилизацию ситуации и усиление напряженности в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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