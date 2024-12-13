Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил англосаксов в разработке планов разделения для стран, которые не согласны с их политикой. По его словам, западные страны активно вмешиваются во внутренние дела других государств.
«Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех „несогласных“ с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня вооружениями, они нарочито „закрывают глаза“ на усилия администрации Тайваня по „декитаизации“ и „тайванизации“ острова путем реализации политики взращивания т.н. „тайваньской идентичности“», — отметил Медведев. Об этом он написал в своей статье для журнала «Международная жизнь».
Зампред Совбеза также подчеркнул, что подобная политика Запада не ограничивается только Тайванем, но и распространяется на другие регионы и страны, противостоящие западному доминированию. Эти действия, по мнению Медведева, направлены на дестабилизацию ситуации и усиление напряженности в мире.
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