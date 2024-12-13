Губернатор ЯНАО поручил активнее внедрять «Морошку» во все сферы жизни ямальцев

В Салехарде состоялось заседание правительства автономного округа, в котором приняли участие члены правительства, на котором губернатор ЯНАО поручил членам правительства активнее внедрять «Морошку» во все сферы жизни региона, особенно — в социальный блок. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.
«В следующем году для детей будут выпущены карты, которые позволят им подтверждать услуги в учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования. Также эта карта будет использоваться как бесплатный проездной для детей из многодетных и малоимущих семей», — цитирует слова старшего советника губернатора ЯНАО Елена Карпова пресс-служба окружного правительства.
Карпова представила доклад, в котором обозначила текущие возможности для жителей Ямала, доступные через систему «Морошка» и описала перспективы развития данного проекта в предстоящем периоде. В настоящее время примерно 250 тысяч человек активно используют единую карту «Морошка». По этой карте уже предоставлено более двух миллионов различных услуг. Кроме того, свыше 40 партнеров проекта по всему округу предлагают скидки на свои товары и услуги для держателей карты.
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