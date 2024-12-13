Еще один пермский завод вошел в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»

ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».
«Президент России Владимир Путин передал пермское НПО „Искра“ в состав корпорации „Тактическое ракетное вооружение“. Корпорация освобождается от выплаты дивидендов по итогам 2024-2028 годов при условии направления этих средств на инвестпроекты и стабилизацию финансового состояния „Искры“», — сообщают «Вести» в своем telegram-канале.
Вопрос о возможной передаче НПО «Искра» от «Роскосмоса» корпорации «Тактическое ракетное вооружение» обсуждался с мая. Ранее URA.RU рассказывало, что свою принадлежность к корпорации подтвердила Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК).
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