Еще один пермский завод вошел в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»

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НПО «Искра» стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
НПО «Искра» стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Фото:

ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».

«Президент России Владимир Путин передал пермское НПО „Искра“ в состав корпорации „Тактическое ракетное вооружение“. Корпорация освобождается от выплаты дивидендов по итогам 2024-2028 годов при условии направления этих средств на инвестпроекты и стабилизацию финансового состояния „Искры“», — сообщают «Вести» в своем telegram-канале.

Вопрос о возможной передаче НПО «Искра» от «Роскосмоса» корпорации «Тактическое ракетное вооружение» обсуждался с мая. Ранее URA.RU рассказывало, что свою принадлежность к корпорации подтвердила Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК).

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ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос». «Президент России Владимир Путин передал пермское НПО „Искра“ в состав корпорации „Тактическое ракетное вооружение“. Корпорация освобождается от выплаты дивидендов по итогам 2024-2028 годов при условии направления этих средств на инвестпроекты и стабилизацию финансового состояния „Искры“», — сообщают «Вести» в своем telegram-канале. Вопрос о возможной передаче НПО «Искра» от «Роскосмоса» корпорации «Тактическое ракетное вооружение» обсуждался с мая. Ранее URA.RU рассказывало, что свою принадлежность к корпорации подтвердила Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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